Théâtre Comme s’il en pleuvait Le Petit Théâtre Le Havre

Théâtre Comme s’il en pleuvait

Le Petit Théâtre 28 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Une comédie grinçante et rythmée où l’argent tombe du ciel… et fait voler en éclats un couple ordinaire.

Un soir, Bruno et Laurence trouvent un billet de cent euros dans leur salon. Puis plusieurs. Des liasses de billets viennent chaque jour envahir leur appartement, comme s’il en pleuvait ! D’abord intrigués, puis paniqués par cet argent tombé du ciel, ils se retrouvent rapidement confrontés à leurs divergences de comportements et à leurs frustrations enfouies. Quand un voisin paranoïaque et armé, qui prétend avoir été volé, frappe à leur porte, Bruno et Laurence basculent dans la folie…

Durée 1h30

À partir de 10 ans

Réservation obligatoire .

Le Petit Théâtre 28 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

