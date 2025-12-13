Théâtre Comme s’il en pleuvait Centre culturel Vauban Toul

Théâtre Comme s’il en pleuvait

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:45:00

fin : 2026-02-14

2026-01-23

N’avez-vous jamais devant le tirage du loto fantasmé sur la manière de dépenser cette manne que vous n’aurez jamais ?

Bruno et Laurence forment un couple uni, aisé, revendiquant des valeurs humanistes. Mais voici qu’un billet de 100 euros est sur la table. D’où vient-il ? Et petit à petit, des liasses de billets envahissent leur appartement comme s’il en pleuvait . Intirugés, puis paniqués, ils se retrouvent rapidement confrontés à leurs frustrations enfouies, à leur divergence d’analyse. Et, très rapidement, ces deux bobos vont se transformer en monstres d’égoïsme et de violence face à ce combat perdu d’avance entre la morale et l’appât du gain.

De la manière la plus drôle et la plus subtile, l’auteur interroge notre rapport à l’argent à travers 4 personnages et des dialogues percutants et irrésistibles pour une comédie très actuelle.

Et vous, qu’auriez-vous fait à leur place ?Tout public

English :

Have you ever wondered how to spend that windfall you’ll never get when you see the lottery draw?

Bruno and Laurence are a close-knit, affluent couple, with humanist values. But there’s a 100 euro bill on the table. Where does it come from? And little by little, bundles of cash invade their apartment as if it were raining . Unfazed, then panicked, they soon come face to face with their deep-seated frustrations and their divergent analyses. And very quickly, these two bobos are transformed into monsters of selfishness and violence in this losing battle between morality and greed.

In the funniest, most subtle way, the author questions our relationship with money through 4 characters and powerful, irresistible dialogue in a highly topical comedy.

And what would you have done in their place?

