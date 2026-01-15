Théâtre Comme un balai Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente

Théâtre Comme un balai

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Nouvelle création de la compagnie de théâtre amateur Les Tintamarres de Tonnay-Charente.

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 02 04 45 compagnietintamarres@gmail.com

English : Theatre: Like a broom

New production by the amateur theatre company ‘Les Tintamarres’ from Tonnay-Charente.

