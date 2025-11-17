Théâtre « Comment je me suis transformée » Rethel

Olya vit dans un monde qui n’appartient qu’à elle. Un monde où se côtoient une petite luge dans la neige, la pluie forte qui tombe et les bruits alentour des bêtes de la campagne. Souvent contrariée par l’attitude de son entourage, elle découvre le moyen d’y répondre en se transformant en animal poule face à sa mère, poisson dans le bain avec sa tante, ours au moment des repas. Ne trouve grâce à ses yeux que sa grand- mère qu’elle accueille en canari enchanteur. De par sa sensibilité au monde, à l’autre et à soi, ce petit bijou de spectacle tendre et délicat invite les enfants à découvrir l’âge adulte et les adultes à retrouver l’enfant qui sommeille en eux.A partir de 7 ans

English :

Olya lives in a world that belongs to her alone. It’s a world where a little sled in the snow, heavy rain and the sounds of animals in the countryside come together. Often annoyed by the attitudes of those around her, she discovers how to respond by transforming herself into an animal: a hen in front of her mother, a fish in the bath with her aunt, a bear at mealtimes. The only one who finds favor in her eyes is her grandmother, whom she welcomes as an enchanting canary. With its sensitivity to the world, to others and to oneself, this tender, delicate little gem invites children to discover adulthood, and adults to rediscover their inner child.From age 7

German :

Olya lebt in einer Welt, die nur ihr gehört. Eine Welt, in der ein kleiner Schlitten im Schnee, starker Regen und die Geräusche der Tiere auf dem Land aufeinandertreffen. Da sie sich oft über die Haltung ihrer Umgebung ärgert, findet sie einen Weg, darauf zu reagieren, indem sie sich in ein Tier verwandelt: ein Huhn vor ihrer Mutter, ein Fisch in der Badewanne mit ihrer Tante, ein Bär bei den Mahlzeiten. Nur ihre Großmutter, die sie als zauberhaften Kanarienvogel empfängt, findet Gnade vor ihren Augen. Mit seiner Sensibilität für die Welt, den anderen und sich selbst lädt dieses zarte und feine Stück Kinder ein, das Erwachsenwerden zu entdecken, und Erwachsene, das Kind in sich zu finden.Ab 7 Jahren

Italiano :

Olya vive in un mondo che appartiene solo a lei. È un mondo in cui confluiscono una piccola slitta nella neve, la pioggia battente e i suoni degli animali in campagna. Spesso infastidita dagli atteggiamenti di chi la circonda, scopre come reagire trasformandosi in un animale: una gallina davanti alla madre, un pesce nel bagno con la zia, un orso durante i pasti. L’unica che trova attraente è la nonna, che accoglie come un incantevole canarino. Con la sua sensibilità verso il mondo, gli altri e se stessi, questo piccolo gioiello tenero e delicato invita i bambini a scoprire l’età adulta e gli adulti a riscoprire il bambino che è in loro

Espanol :

Olya vive en un mundo que sólo le pertenece a ella. Es un mundo en el que confluyen un pequeño trineo en la nieve, la lluvia torrencial y los sonidos de los animales en el campo. A menudo molesta por las actitudes de los que la rodean, descubre cómo responder transformándose en un animal: una gallina delante de su madre, un pez en el baño con su tía, un oso a la hora de comer. La única que le resulta atractiva es su abuela, a la que acoge como a un encantador canario. Con su sensibilidad hacia el mundo, los demás y uno mismo, esta pequeña joya tierna y delicada invita a los niños a descubrir la edad adulta, y a los adultos a redescubrir al niño que llevan dentro.A partir de 7 años

