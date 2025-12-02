Théâtre Comment je me suis transformée Sedan
Librement inspiré d’un texte d’Olga Sedakova.Olya est souvent contrariée par l’attitude de ses proches ; elle trouve alors le moyen de se transformer en animal, de façon à faire peur à sa famille, et pour de vrai !Elle devient poule face à sa mère, poisson dans le bain avec sa tante, ours au moment des repas, etc. Seule la grand-mère trouve grâce à ses yeux, et Olya se fait alors canari enchanteur.De crises minimes en incompréhensions tues, l’héroïne utilise la métaphore animalière pour s’exprimer et trouver sa place. Une œuvre au plus près des émotions, une ode à l’imaginaire de l’enfance.
+33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English:
Freely inspired by a text by Olga Sedakova.Olya is often annoyed by the attitudes of those closest to her, so she finds a way of transforming herself into an animal, in order to frighten her family and for real! She becomes a hen in front of her mother, a fish in the bath with her aunt, a bear at mealtimes, and so on. From minor crises to unspoken misunderstandings, the heroine uses animal metaphors to express herself and find her place. A work that?s close to the emotions, an ode to the imaginary world of childhood.
German:
Olya ist oft verärgert über die Haltung ihrer Verwandten und findet einen Weg, sich in ein Tier zu verwandeln, um ihre Familie zu erschrecken und zwar wirklich! Sie wird zum Huhn vor ihrer Mutter, zum Fisch in der Badewanne mit ihrer Tante, zum Bären bei den Mahlzeiten und so weiter. Nur die Großmutter findet Gnade vor ihren Augen, und Olya wird zu einem bezaubernden Kanarienvogel.Von kleinen Krisen bis hin zu verschwiegenen Missverständnissen nutzt die Heldin die Tiermetapher, um sich auszudrücken und ihren Platz zu finden. Ein Werk, das den Emotionen nahe kommt, eine Ode an die Fantasie der Kindheit.
Italiano:
Liberamente ispirata a un testo di Olga Sedakova, Olya è spesso infastidita dagli atteggiamenti delle persone a lei più vicine, così trova il modo di trasformarsi in un animale per spaventare la sua famiglia e per davvero! Diventa una gallina davanti alla madre, un pesce nella vasca da bagno con la zia, un orso durante i pasti e così via. Da piccole crisi a incomprensioni non dette, l’eroina usa metafore animali per esprimersi e trovare il suo posto. Un’opera il più possibile vicina alle emozioni, un’ode all’immaginazione dell’infanzia.
Espanol:
Libremente inspirada en un texto de Olga Sedakova, Olya se siente a menudo molesta por las actitudes de sus allegados, así que busca la manera de transformarse en animal para asustar a su familia, ¡y de verdad! Se convierte en gallina delante de su madre, en pez en el baño con su tía, en oso a la hora de comer, etc. Desde pequeñas crisis hasta malentendidos tácitos, la heroína utiliza metáforas animales para expresarse y encontrar su lugar. Una obra lo más cercana posible a las emociones, una oda a la imaginación de la infancia.
