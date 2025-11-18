Théâtre Comment je suis devenue ourse Compagnie Hop!hop!hop! Granville Granville

Théâtre à l’Archipel Comment je suis devenue ourse Compagnie Hop!hop!hop!

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18 19:20:00

Date(s) :

2025-11-18

Théâtre autofiction. Jeune public à partir de 8 ans.

Ce n’est peut-être pas visible dès le premier regard, mais Christine Le Berre, en chair et en os derrière son micro, est une ourse. Une irrépressible envie d’hiberner, des touffes de poils pas si faciles à dissimuler, des pots de miel dévorés à pleines mains… les étapes de sa métamorphose sont aussi celles d’un nouveau regard sur la vie, d’un autre rapport au vivant. Puisant dans des souvenirs d’enfance et dans la puissance évocatrice de cet animal fascinant, une femme-ourse nous propose de la suivre sur les chemins de l’imaginaire, à la découverte d’une transformation symbolique, métaphorique, et pourtant pleine de sens. Et si on oubliait pendant un instant la profusion des écrans, la vitesse suffocante, la surconsommation et la course effrénée vers le toujours plus. Pour écouter. Imaginer. Débrancher le cerveau et partir, de manière intuitive et poétique à la rencontre de son animal totem. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

