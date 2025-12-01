Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rhinocéros Salle La Pléiade Étaules

Rhinocéros Salle La Pléiade Étaules dimanche 14 décembre 2025.

Rhinocéros

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
association Etaulaises, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Présenté par La Compagnie Caravane !

Les habitants d’une petite ville, les uns après les autres, se transforment en rhinocéros… Bérenger raconte ce qu’il a vu.
  .

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

English :

Presented by La Compagnie Caravane!

One by one, the inhabitants of a small town turn into rhinoceroses? Bérenger recounts what he has seen.

German :

Angeboten von La Compagnie Caravane!

Die Bewohner einer kleinen Stadt verwandeln sich nacheinander in Nashörner? Bérenger erzählt, was er gesehen hat.

Italiano :

Presentato da La Compagnie Caravane !

Uno dopo l’altro, gli abitanti di una piccola città si trasformano in rinoceronti? Bérenger racconta ciò che ha visto.

Espanol :

¡Presentado por La Compagnie Caravane !

Uno a uno, los habitantes de una pequeña ciudad se convierten en rinocerontes? Bérenger cuenta lo que ha visto.

L’événement Rhinocéros Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules