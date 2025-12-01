Rhinocéros Salle La Pléiade Étaules
Rhinocéros Salle La Pléiade Étaules dimanche 14 décembre 2025.
Rhinocéros
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
association Etaulaises, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans
Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
Présenté par La Compagnie Caravane !
Les habitants d’une petite ville, les uns après les autres, se transforment en rhinocéros… Bérenger raconte ce qu’il a vu.
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Presented by La Compagnie Caravane!
One by one, the inhabitants of a small town turn into rhinoceroses? Bérenger recounts what he has seen.
German :
Angeboten von La Compagnie Caravane!
Die Bewohner einer kleinen Stadt verwandeln sich nacheinander in Nashörner? Bérenger erzählt, was er gesehen hat.
Italiano :
Presentato da La Compagnie Caravane !
Uno dopo l’altro, gli abitanti di una piccola città si trasformano in rinoceronti? Bérenger racconta ciò che ha visto.
Espanol :
¡Presentado por La Compagnie Caravane !
Uno a uno, los habitantes de una pequeña ciudad se convierten en rinocerontes? Bérenger cuenta lo que ha visto.
