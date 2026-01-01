Théâtre Compagnie Marguerite Horizon Légende La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Théâtre Compagnie Marguerite Horizon Légende

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:15:00

Date(s) :

2026-01-24

Le texte est né de rencontres avec de jeunes primo-arrivant.e.s en France. Il s’est construit sous la forme d’un poème dramatique autour de différentes voix qui donnent à entendre l’arrivée d’Elijah dans la grande ville et son parcours pour la régularisation de sa situation administrative.

Horizon Légende raconte le passage d’un littoral à un autre pour le jeune Elijah. Elijah vient du hameau du bout du fleuve perdu dans la mangrove. Là où le delta rejoint l’océan. Il y vit de la pêche de la crevette sauvage, tout du moins, ce qu’il en reste, de crevettes. Et puis un jour, sa vie est menacée. Alors il quitte son pays. Une fois de l’autre côté de la mer, après un éprouvant voyage, son histoire se confronte aux différentes administrations de la grande ville d’arrivée.

Elijah, comme tant d’autres qui ont fait le voyage, Elijah, dont la jeunesse se construit loin des siens, par cette absence de possibilité de prendre la parole, par la multiplication des personnes à qui s’adresser, par les dossiers à charge, par les complications administratives, par les nuits passées sur le trottoir voit son avenir se compliquer.

Le récit théâtral qui rythme Horizon Légende met en valeur les difficultés traversées, les espoirs et les incongruités d’un système fatigué. La langue du texte est poétique, concrète, rythmée, épurée, assurant une forme qui décale le réel le rendant ainsi accessible, humoristique parfois.

Dans ce spectacle, seule une comédienne prend en charge la tension narrative du texte et les différentes voix. La création musicale est jouée en direct et révèle le rythme effréné d’une course administrative. La création lumière ramène au réel, à la lourdeur institutionnelle, participe à la tension narrative. On épure le plateau, on décroche de tout réalisme, on donne du corps et de la voix, on conserve la puissance de l’espace théâtral pour faire entendre une réalité. .



