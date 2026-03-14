Théâtre Complique pas tout !

Salle polyvalente Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Joyeuse Clique présente une comédie familiale pleine d’humour et de quiproquos.

Écrite et mise en scène par Dany Armenaud et Michel Leclerc, cette pièce vous entraîne dans un tourbillon de situations aussi drôles qu’inattendues.

Un spectacle convivial proposé par une troupe de théâtre amateur dynamique. .

Salle polyvalente Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 81 27 23

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English : Théâtre Complique pas tout !

L’événement Théâtre Complique pas tout ! Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières