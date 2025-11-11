Théâtre compromis de Philippe Claudel CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz
Théâtre compromis de Philippe Claudel CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz mardi 11 novembre 2025.
Théâtre compromis de Philippe Claudel
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 17:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
L’ Autre Scène présente une comédie de Philippe Claudel mise en scène par Anne Weinberg.
Avec Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte et Michel Olesinski
Denis, comédien médiocre, a demandé à son ami Martin, écrivain raté, d’être présent lors de la signature du compromis de vente de son appartement. La grande qualité de Martin serait d’être rassurant …mais quand l’acheteur arrive…cela ne tourne pas comme prévu ! Une pièce drôle, pleine de mauvaise foi, d’hypocrisie et de quiproquos.
Le spectacle a lieu dans le cadre de la 9ème édition du Festival de Théâtre amateur du Sablon, Théâtre au Quai
Participation au chapeau. Réservation recommandéeTout public
0 .
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr
English :
L’ Autre Scène presents a comedy by Philippe Claudel, directed by Anne Weinberg.
With Dominique Colson, Jean-Luc L?Hôte and Michel Olesinski
Denis, a mediocre comedian, has asked his friend Martin, a failed writer, to be present at the signing of the preliminary sales agreement for his apartment. Martin’s great quality is to be reassuring ?but when the buyer arrives?things don’t turn out as planned! A funny play, full of bad faith, hypocrisy and misunderstandings.
The show is part of the 9th edition of the Sablon amateur theater festival, Théâtre au Quai
Participation by hat. Reservations recommended
German :
L’ Autre Scène präsentiert eine Komödie von Philippe Claudel unter der Regie von Anne Weinberg.
Mit Dominique Colson, Jean-Luc L?Hôte und Michel Olesinski
Denis, ein mittelmäßiger Schauspieler, hat seinen Freund Martin, einen erfolglosen Schriftsteller, gebeten, bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags für seine Wohnung anwesend zu sein. Martins große Stärke wäre es, beruhigend zu sein?aber als der Käufer kommt?läuft es nicht wie geplant! Ein lustiges Stück, voll von Böswilligkeit, Heuchelei und Missverständnissen.
Die Aufführung findet im Rahmen der 9. Ausgabe des Amateurtheaterfestivals von Le Sablon, Théâtre au Quai , statt
Teilnahme mit Hut. Reservierung empfohlen
Italiano :
L’Autre Scène presenta una commedia di Philippe Claudel, diretta da Anne Weinberg.
Con Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte e Michel Olesinski
Denis, un attore mediocre, ha chiesto al suo amico Martin, uno scrittore fallito, di essere presente alla firma del contratto preliminare di vendita del suo appartamento. La grande qualità di Martin è quella di essere ‘rassicurante’… ma quando arriva l’acquirente… le cose non vanno secondo i piani! Una commedia divertente, piena di malafede, ipocrisia ed equivoci.
Lo spettacolo fa parte della 9ª edizione del festival di teatro amatoriale di Sablon, Théâtre au Quai
Tanto di cappello al pubblico. Prenotazione consigliata
Espanol :
L’ Autre Scène presenta una comedia de Philippe Claudel, dirigida por Anne Weinberg.
Con Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte y Michel Olesinski
Denis, un actor mediocre, ha pedido a su amigo Martin, un escritor fracasado, que esté presente en la firma del contrato preliminar de venta de su piso. La gran cualidad de Martin es que es ‘tranquilizador’… pero cuando llega el comprador… ¡las cosas no salen según lo previsto! Una obra divertida, llena de mala fe, hipocresía y malentendidos.
El espectáculo forma parte de la 9ª edición del festival de teatro aficionado de Sablon, Théâtre au Quai
Nos quitamos el sombrero ante el público. Reserva recomendada
L’événement Théâtre compromis de Philippe Claudel Metz a été mis à jour le 2025-10-14 par AGENCE INSPIRE METZ