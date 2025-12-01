Théâtre compromis de Philippe Claudel Espace Corchade Metz
Théâtre compromis de Philippe Claudel Espace Corchade Metz dimanche 14 décembre 2025.
Théâtre compromis de Philippe Claudel
Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Mai 1981, nous sommes à la veille de l’élection présidentielle.
Denis, comédien médiocre, a demandé à Martin, dramaturge raté, son ami de trente ans, d’être présent lors de la signature du compromis de vente de son appartement. Pour Denis, la grande qualité de Martin est d’être rassurant ….
En attendant l’acheteur, les deux amis bavardent, se flattent, se moquent, se taquinent. Peu à peu la conversation est moins amicale…Duval, l’acheteur, arrive. Il assiste alors à un règlement de comptes farcesque mais sans concession, entre les deux amis.
Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule victime ?
Une pièce drôle pleine de mauvaise foi, d’hypocrisie, de quiproquos et de dialogues pétillants.Tout public
0 .
Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25
English :
May 1981, on the eve of the presidential election.
Denis, a mediocre actor, has asked Martin, a failed playwright and his friend of thirty years, to be present at the signing of the preliminary sales agreement for his apartment. For Denis, Martin?s great quality is to be reassuring ….
While waiting for the buyer, the two friends chat, flatter, tease and tease each other. Gradually, the conversation becomes less friendly as Duval, the buyer, arrives. He witnesses a farcical but uncompromising settlement of accounts between the two friends.
Will he remain a spectator, become the referee or end up the only victim?
A funny play full of bad faith, hypocrisy, misunderstandings and sparkling dialogue
German :
Mai 1981: Wir stehen kurz vor den Präsidentschaftswahlen.
Der mittelmäßige Schauspieler Denis hat den erfolglosen Dramatiker Martin, der seit 30 Jahren sein Freund ist, gebeten, bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags für seine Wohnung anwesend zu sein. Für Denis ist Martins große Stärke, dass er beruhigend ist….
Während sie auf den Käufer warten, plaudern die beiden Freunde, schmeicheln sich, machen sich lustig und necken sich. Nach und nach wird die Unterhaltung weniger freundlich… Duval, der Käufer, kommt. Er wird Zeuge einer scherzhaften, aber kompromisslosen Abrechnung zwischen den beiden Freunden.
Wird er Zuschauer bleiben, Schiedsrichter werden oder das einzige Opfer sein?
Ein witziges Stück voller Bösartigkeit, Heuchelei, Missverständnissen und spritzigen Dialogen
Italiano :
Maggio 1981, alla vigilia delle elezioni presidenziali.
Denis, attore mediocre, ha chiesto a Martin, drammaturgo fallito e suo amico da trent’anni, di presenziare alla firma del contratto preliminare di vendita del suo appartamento. Per Denis, la più grande qualità di Martin è quella di essere rassicurante ….
In attesa dell’acquirente, i due amici chiacchierano, si adulano, si prendono in giro e si stuzzicano a vicenda. Gradualmente la conversazione diventa meno amichevole quando arriva Duval, l’acquirente. Egli assiste a un farsesco ma intransigente regolamento di conti tra i due amici.
Rimarrà spettatore, diventerà arbitro o finirà per essere l’unica vittima?
Una commedia divertente, ricca di malafede, ipocrisia, equivoci e dialoghi frizzanti
Espanol :
Mayo de 1981, en vísperas de las elecciones presidenciales.
Denis, actor mediocre, ha pedido a Martin, dramaturgo fracasado y amigo suyo desde hace treinta años, que esté presente en la firma del contrato preliminar de venta de su piso. Para Denis, la mayor cualidad de Martin es que es tranquilizador ….
Mientras esperan al comprador, los dos amigos charlan, se adulan, se toman el pelo. Poco a poco, la conversación se vuelve menos amistosa cuando llega Duval, el comprador. Es testigo de un farsesco pero inflexible ajuste de cuentas entre los dos amigos.
¿Permanecerá como espectador, se convertirá en árbitro o acabará siendo la única víctima?
Una obra divertida, llena de mala fe, hipocresía, malentendidos y diálogos chispeantes
L’événement Théâtre compromis de Philippe Claudel Metz a été mis à jour le 2025-10-20 par AGENCE INSPIRE METZ