Théâtre Compromis

Mécleuves Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une comédie présentée par L’Autre Scène dans le cadre du Festival Mécleuves en Scènes 2026

Mai 1981, nous sommes à la veille de l’élection Présidentielle. Denis, comédien médiocre, a demandé à Martin, dramaturge raté, son ami de trente ans, d’être présent lors de la signature du compromis de vente de son appartement. Pour Denis, la grande qualité de Martin est d’être rassurant ….En attendant l’acheteur, les deux amis bavardent, se flattent, se moquent, se taquinent. Peu à peu la conversation est moins amicale…Duval, l’acheteur, arrive. Il assiste alors à un règlement de comptes farcesque mais sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule victime ? Une pièce drôle, pleine de mauvaise foi, d’hypocrisie, de quiproquos et de dialogues pétillants.

Mise en scène Anne WeinbergInterprétation Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte et Michel OlesinskiTout public

0 .

Mécleuves 57245 Moselle Grand Est +33 6 85 94 19 36 contact@theatredyvoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A comedy presented by L’Autre Scène as part of the Festival Mécleuves en Scènes 2026

May 1981, on the eve of the presidential election. Denis, a mediocre actor, has asked Martin, a failed playwright and his friend of thirty years, to be present at the signing of the preliminary sales agreement for his apartment. While waiting for the buyer, the two friends chat, flatter, mock and tease each other. Gradually, the conversation becomes less friendly… Duval, the buyer, arrives. He witnesses a farcical but uncompromising settlement of accounts between the two friends. Will he remain a spectator, become the referee, or end up the only victim? A funny play, full of bad faith, hypocrisy, misunderstandings and sparkling dialogue.

Directed by Anne Weinberg Performed by Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte and Michel Olesinski

L’événement Théâtre Compromis Mécleuves a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ