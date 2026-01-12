Théâtre Compromis Sillé-le-Guillaume

Théâtre Compromis

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

THÉÂTRE À SILLÉ-LE-GUILLAUME

Une comédie fine, subtile… et grinçante !

COMPROMIS

Une comédie de Philippe Claudel, interprétée par la compagnie Acthalia

Salle Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume

Samedi 24 janvier 2026

⏰ 20h30

Trois personnages, une situation délicate, des dialogues ciselés…

Un spectacle drôle, intelligent et percutant à ne pas manquer !

www.acthalia.com

Réservations

06 10 53 38 40

acthalia@hotmail.fr

️ Organisé par Sillé Culture .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40

