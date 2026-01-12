Théâtre Compromis Sillé-le-Guillaume

THÉÂTRE À SILLÉ-LE-GUILLAUME
Une comédie fine, subtile… et grinçante !

COMPROMIS
Une comédie de Philippe Claudel, interprétée par la compagnie Acthalia

Salle Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume
Samedi 24 janvier 2026
⏰ 20h30

Trois personnages, une situation délicate, des dialogues ciselés…
Un spectacle drôle, intelligent et percutant à ne pas manquer !

Billetterie en ligne
www.acthalia.com

Réservations
06 10 53 38 40
acthalia@hotmail.fr

️ Organisé par Sillé Culture   .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 

