Théâtre Compromis Sillé-le-Guillaume

THÉÂTRE À SILLÉ-LE-GUILLAUME
Une comédie fine, subtile… et grinçante !
COMPROMIS
Une comédie de Philippe Claudel, interprétée par la compagnie Acthalia
Salle Léon Besnardeau Sillé-le-Guillaume
Samedi 24 janvier 2026
⏰ 20h30
Trois personnages, une situation délicate, des dialogues ciselés…
Un spectacle drôle, intelligent et percutant à ne pas manquer !
Billetterie en ligne
www.acthalia.com
Réservations
06 10 53 38 40
acthalia@hotmail.fr
️ Organisé par Sillé Culture .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40
