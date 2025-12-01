Théâtre Concert du Bout de l’An Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Concert du Bout de l’An

Mercredi 31 décembre 2025 de 21h à 23h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 33 – 33 – 42 EUR

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2025-12-31 23:00:00

2025-12-31

Comme chaque année depuis maintenant bientôt dix ans, la Philharmonie Provence Méditerranée fêtera la Saint Sylvestre en musique le 31 décembre 2025 avec son concert du “Bout de l’An“, devenu pour tous une tradition.

Les musiciens de cet ensemble et leur chef Jacques Chalmeau, se réjouissent de jouer encore et toujours dans cette salle chaleureuse, devant un public qui a montré et manifesté au fil des ans sa fidélité.

Le programme purement Viennois des dernières années, avec plusieurs inédits avait fortement séduit. Il en sera de même en 2025. La musique sera festive, c’est promis ! De nouvelles grandes valses, polkas et morceaux de bravoure de l’incontournable musique de la capitale autrichienne constitueront le programme de cette nouvelle édition pour commencer 2026.



de 33.00 à 42.00 € Billetterie en ligne



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 par e-mail theatre@salon-de-provence.org sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 00 82 theatre@salon-de-provence.org

English :

As it has done every year for the past ten years, the Philharmonie Provence Méditerranée will celebrate New Year’s Eve in music on December 31, 2025 with its New Year’s Eve concert, which has become a tradition for all.

