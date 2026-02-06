Théâtre Concessions intimes Salle des fêtes Broons
Théâtre Concessions intimes Salle des fêtes Broons dimanche 1 mars 2026.
Théâtre Concessions intimes
Salle des fêtes 7 Rue de Plumaugat Broons Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-03-01
Envie d’acheter une nouvelle voiture ? Ne comptez pas sur la concession de Bernard Mangin, il semble un peu occupé en ce début d’année…
Découvrez pourquoi dans la nouvelle comédie de la Troupe du Théâtre à Plum’ !
Synopsis
Bernard arrange sa garçonnière pour passer la soirée avec sa maîtresse. Malheureusement… Damien arrive. Damien qui était en stage à la concession et que Bernard n’a pas voulu engager. Pour obtenir ce boulot, Damien va faire venir tous ceux qui ne devraient pas venir… .
Salle des fêtes 7 Rue de Plumaugat Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne
