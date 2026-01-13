Théâtre Concessions intimes Rue des Plantations Plélan-le-Petit

Théâtre Concessions intimes

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Envie d’acheter une nouvelle voiture ? Ne comptez pas sur la concession de Bernard Mangin, il semble un peu occupé en ce début d’année…

Découvrez pourquoi dans la nouvelle comédie de la Troupe du Théâtre à Plum’ !

Synopsis

Bernard arrange sa garçonnière pour passer la soirée avec sa maîtresse. Malheureusement… Damien arrive. Damien qui était en stage à la concession et que Bernard n’a pas voulu engager. Pour obtenir ce boulot, Damien va faire venir tous ceux qui ne devraient pas venir…

Organisé par la Chorale La Clé des Champs .

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 74 67 24

