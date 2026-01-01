Théâtre Concessions intimes Salle des fêtes Plumaugat

Théâtre Concessions intimes

Salle des fêtes Place du commerce Plumaugat Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

2026-01-31 2026-02-01

Envie d’acheter une nouvelle voiture ? Ne comptez pas sur la concession de Bernard Mangin, il semble un peu occupé en ce début d’année…

Découvrez pourquoi dans la nouvelle comédie de la Troupe du Théâtre à Plum’ !

Synopsis

Bernard arrange sa garçonnière pour passer la soirée avec sa maîtresse. Malheureusement… Damien arrive. Damien qui était en stage à la concession et que Bernard n’a pas voulu engager. Pour obtenir ce boulot, Damien va faire venir tous ceux qui ne devraient pas venir… .

