Théâtre Conciliabule Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Théâtre Conciliabule

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Dans une bulle d’espace et de temps, deux créatures émergent, comme suspendues au souffle de la vie. L’air et les matières rentrent en vibration, participant à l’élaboration d’un langage corporel.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

In a bubble of space and time, two creatures emerge, as if suspended on the breath of life. Air and materials vibrate, creating a body language.

