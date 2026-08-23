Informations pratiques

Beauregard-de-Terrasson

THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER

Beauregard-de-Terrasson Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

À 20h30. Une fabrique de textile est en plein rachat. Les élues du comité d’usine doivent décider jusqu’où elles sont prêtes à aller pour sauver leur emploi et celui de 200 ouvrières. La représentation de la Cie L’Entracte sera suivie d’un échange en présence de l’auteur Clément Bouynet et de l’éditrice Alice Tardien. Lieu Salle polyvalente, 17 rue de la République. Tarif 15 € — gratuit pour les moins de 18 ans. .

Beauregard-de-Terrasson 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 84 58

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English : THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER

L’événement THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER Beauregard-de-Terrasson a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir