THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER Beauregard-de-Terrasson
samedi 12 septembre 2026 · Beauregard-de-Terrasson
Informations pratiques
Beauregard-de-Terrasson
THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER
Beauregard-de-Terrasson Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
À 20h30. Une fabrique de textile est en plein rachat. Les élues du comité d’usine doivent décider jusqu’où elles sont prêtes à aller pour sauver leur emploi et celui de 200 ouvrières. La représentation de la Cie L’Entracte sera suivie d’un échange en présence de l’auteur Clément Bouynet et de l’éditrice Alice Tardien. Lieu Salle polyvalente, 17 rue de la République. Tarif 15 € — gratuit pour les moins de 18 ans. .
Beauregard-de-Terrasson 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 84 58
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English : THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER
L’événement THEATRE CONDAT, LE GEANT DE PAPIER Beauregard-de-Terrasson a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir