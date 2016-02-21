L’amour et l’intimité après 60 ans : un sujet à vivre sans tabou !

La médiathèque James Baldwin vous invite à une séance de théâtre forum le samedi 21 février à 16h, en partenariat avec Always Valentines, pour aborder un sujet trop souvent passé sous silence : l’amour, le désir et l’intimité après 60 ans.

Parce que ces questions concernent tout le monde — séniors, proches, aidants, ou simplement curieux — cette séance est ouverte à tous. L’objectif ? Briser les tabous, libérer la parole et célébrer la richesse des relations à tout âge.

Au programme :

Comme au premier jour » (30 mn)

Une pièce originale proposée par la compagnie 6T-Théâtre.

À travers l’histoire de Rose-Aimée, des scénettes abordent avec sensibilité et humour les défis, les silences et les espoirs de l’intimité après 60 ans. Un spectacle qui ouvre le dialogue et rappelle que le désir et la tendresse n’ont pas de limite d’âge.

« L’amour n’a pas d’âge, le désir non plus » (1h)

Une conférence de Céline Candillier, médecin psychiatre et sexologue, créatrice d’Always Valentines pour échanger de manière bienveillante sur les sujets abordés dans la pièce, répondre à vos questions, lever les malentendus et partager des clés pour vivre sereinement son intimité, quel que soit son âge.

Pourquoi venir ?

✅ Pour en finir avec les idées reçues : Parce que l’amour et le désir n’ont pas de date de péremption !

✅ Pour échanger : Parce que parler de ces sujets, c’est déjà les désamorcer

✅ Pour oser : Parce que le bonheur ne s’arrête pas à 60 ans, il se réinvente

Alors, prêt·es à parler d’amour ?

Le 21 février à 16h

À la médiathèque James Baldwin

️ Gratuit – Ouvert à tous

Une initiative de la médiathèque James Baldwin financée par la Conférence des Financeurs de Paris

Théâtre forum d’Always Valentines autour de la sexualité des séniors.

Le samedi 21 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T16:00:00+02:00_2026-02-21T17:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

