Théâtre conférence nucléaire solitude Saint-Privat-du-Dragon

Début : Lundi 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Nucléaire solitude aborde la question du nucléaire et du pouvoir à travers un prisme émotionnel, celui de deux personnes qui traînent leur marque affectif à Bure, dans un milieu militant saturé de séduction.

St Privat du Dragon Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Nucléaire solitude tackles the question of nuclear energy and power through an emotional prism, that of two people dragging their emotional mark at Bure, in a militant milieu saturated with seduction.

German :

Nucléaire solitude behandelt das Thema Atomkraft und Macht durch ein emotionales Prisma, nämlich das zweier Menschen, die ihre Gefühlsmarke in Bure mit sich herumschleppen, in einem militanten Milieu, das mit Verführung gesättigt ist.

Italiano :

Nucléaire solitude affronta la questione dell’energia e del potere nucleare attraverso un prisma emotivo, quello di due persone che trascinano il loro marchio emotivo su Bure, in un ambiente attivista saturo di seduzione.

Espanol :

Nucléaire solitude aborda la cuestión de la energía y el poder nucleares a través de un prisma emocional, el de dos personas que arrastran su huella afectiva sobre Bure, en un medio activista saturado de seducción.

