Théâtre Confidences d’un illusionniste Charleville-Mézières

Théâtre Confidences d’un illusionniste

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Le mentaliste et illusionniste Rémi Larrousse lève le voile sur les coulisses de sa discipline. En se livrant à quelques confidences sur la mécanique de la magie, il révèle les illusions qui guident nos vies nos certitudes, notre attention, nos choix, nos souvenirs. Autant d’occasions de se laisser leurrer par notre propre esprit.À travers des expériences étonnantes, il joue avec le désir de découvrir tout en célébrant la force du mystère, la fascination pour l’invisible et la curiosité de savoir. Un spectacle théâtralisé qui questionne notre envie de croire et de rêver.Découvrir les tarifs.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Mentalist and illusionist Rémi Larrousse lifts the veil on the behind-the-scenes aspects of his discipline. By revealing a few secrets about the mechanics of magic, he reveals the illusions that guide our lives: our certainties, our attention, our choices, our memories. Through astonishing experiments, he plays with the desire to discover, while celebrating the power of mystery, the fascination of the invisible and the curiosity to know. A theatrical show that questions our desire to believe and dream.

German :

Der Mentalist und Illusionist Rémi Larrousse lüftet den Schleier hinter den Kulissen seiner Disziplin. Er gibt Einblicke in die Mechanik der Zauberei und enthüllt die Illusionen, die unser Leben bestimmen: unsere Gewissheiten, unsere Aufmerksamkeit, unsere Entscheidungen, unsere Erinnerungen. Durch erstaunliche Experimente spielt er mit dem Wunsch zu entdecken und feiert gleichzeitig die Kraft des Geheimnisses, die Faszination für das Unsichtbare und die Neugierde auf Wissen. Eine theatralische Aufführung, die unsere Lust zu glauben und zu träumen in Frage stellt.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Il mentalista e illusionista Rémi Larrousse solleva il velo sui retroscena della sua disciplina. Rivelando alcuni segreti sui meccanismi della magia, svela le illusioni che guidano le nostre vite: le nostre certezze, la nostra attenzione, le nostre scelte, i nostri ricordi. Attraverso esperimenti sorprendenti, gioca con il nostro desiderio di scoprire, celebrando il potere del mistero, il nostro fascino per l’invisibile e la nostra curiosità di sapere. Uno spettacolo teatrale che mette in discussione il nostro desiderio di credere e sognare.

Espanol :

El mentalista e ilusionista Rémi Larrousse levanta el velo sobre los entresijos de su disciplina. Revelando algunos secretos sobre la mecánica de la magia, desvela las ilusiones que guían nuestras vidas: nuestras certezas, nuestra atención, nuestras elecciones, nuestros recuerdos. A través de asombrosos experimentos, juega con nuestro deseo de descubrir, al tiempo que celebra el poder del misterio, nuestra fascinación por lo invisible y nuestra curiosidad por saber. Un espectáculo teatral que cuestiona nuestro deseo de creer y soñar.

L’événement Théâtre Confidences d’un illusionniste Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme