Théâtre conseils aux spectateurs Théâtre de Thouars Thouars

Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger livre avec l’humour qu’on lui connaît une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils.

Au théâtre, les spectateurs ont rarement conscience de l’influence qu’ils ont sur la qualité d’une représentation.

On a rarement entendu une spectatrice ou un spectateur dire à la fin d’un spectacle « je n’ai pas été bon.ne ». Et pourtant…

Attention, vous qui toussez au moindre silence, éternuez en pleine tirade, riez trop fort, baillez d’ennui, arrivez en retard, oubliez d’éteindre vos portables, Jérôme Rouger vous observe ! .

English : Théâtre conseils aux spectateurs

With his extensive stage experience and mastery of the art of eloquence, Jérôme Rouger delivers a spectacular lecture in the form of a study of the audience, with his trademark sense of humor and invaluable advice.

German : Théâtre conseils aux spectateurs

Jérôme Rouger hat viel Bühnenerfahrung und beherrscht die Kunst der Redekunst perfekt. Mit seinem bekannten Humor hält er einen spektakulären Vortrag in Form einer Studie über das Publikum und gibt wertvolle Ratschläge.

Italiano :

Jérôme Rouger ha una grande esperienza di palcoscenico e una perfetta padronanza dell’arte dell’eloquenza. Con l’umorismo che lo contraddistingue, tiene una lezione spettacolare sotto forma di studio del pubblico e offre consigli preziosi.

Espanol : Théâtre conseils aux spectateurs

Jérôme Rouger cuenta con una gran experiencia escénica y domina a la perfección el arte de la elocuencia. Con el humor que le caracteriza, pronuncia una conferencia espectacular en forma de estudio del público y ofrece consejos inestimables.

