Théâtre/Conte pour les grands « Mon grand-père s’appelle Nicolas »
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Ignorant tout du secret familial, Irène la petite fille de Nicolas débarque à l’improviste chez lui un 24 décembre alors que celui-ci se remet à peine d’une fête trop arrosée. Quand décision rime avec précipitation, magie avec soucis et secret avec regret, on assiste à une chute vertigineuse dans l’univers déjanté du Père Noël qui va devoir tout tenter pour sauver sa tournée !
Une pièce de théâtre où tout va à 100 à l’heure !
Auteur Sébastien M’Barek
Production La Troupe des Ballons Rouges .
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60
