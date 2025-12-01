Théâtre/Conte pour les grands « Mon grand-père s’appelle Nicolas » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre/Conte pour les grands « Mon grand-père s’appelle Nicolas » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor vendredi 19 décembre 2025.

Théâtre/Conte pour les grands « Mon grand-père s’appelle Nicolas »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Ignorant tout du secret familial, Irène la petite fille de Nicolas débarque à l’improviste chez lui un 24 décembre alors que celui-ci se remet à peine d’une fête trop arrosée. Quand décision rime avec précipitation, magie avec soucis et secret avec regret, on assiste à une chute vertigineuse dans l’univers déjanté du Père Noël qui va devoir tout tenter pour sauver sa tournée !

Une pièce de théâtre où tout va à 100 à l’heure !

Auteur Sébastien M’Barek

Production La Troupe des Ballons Rouges .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre/Conte pour les grands « Mon grand-père s’appelle Nicolas » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André