Théâtre conte « Pour que tu m'aimes encore » Rethel

mardi 3 février 2026

Théâtre conte « Pour que tu m’aimes encore »

16 rue Hélène Cyminski Rethel Ardennes

Élise a 13 ans et demi. Pas 13 ans. Pas 14 ans. 13 ans et demi, avec ce que ce demi a d’importance à cet âge où l’on hésite entre son envie de grandir et sa peur de quitter l’enfance. Moment paradoxal, l’adolescence est à la fois la période de toutes les perméabilités, donc de toutes les vulnérabilités, mais aussi celle de tous les élans, de tous les désirs. Mot à mot, phrase après phrase, Pour que tu m’aimes encore reconstitue l’histoire que tisse une parole familiale, se penchant particulièrement sur le rapport mère-fille à cette période-clé de la vie.

16 rue Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

English :

Élise is 13 and a half. Not 13. Not 14. 13 and a half, with all the importance of « half » at an age when we’re hesitating between our desire to grow up and our fear of leaving childhood behind. A paradoxical moment, adolescence is at once the period of all permeabilities, and therefore of all vulnerabilities, but also that of all impulses, of all desires. Word by word, sentence by sentence, Pour que tu m?aimes encore reconstructs the story weaved by a family, focusing in particular on the mother-daughter relationship at this key period in life.

German :

Élise ist 13,5 Jahre alt. Nicht 13 Jahre alt. Nicht 14 Jahre. 13,5 Jahre, wobei das « halb » in diesem Alter, in dem man zwischen seinem Wunsch, erwachsen zu werden, und seiner Angst, die Kindheit zu verlassen, schwankt, von großer Bedeutung ist. Die Adoleszenz ist ein paradoxer Moment, denn sie ist gleichzeitig die Zeit aller Durchlässigkeiten und damit aller Verletzlichkeiten, aber auch die Zeit aller Schwünge und Wünsche. Wort für Wort, Satz für Satz rekonstruiert Pour que tu m’aimes encore die Geschichte, die ein Familiengespräch webt, und befasst sich insbesondere mit der Beziehung zwischen Mutter und Tochter in dieser Schlüsselphase des Lebens.

Italiano :

Élise ha 13 anni e mezzo. Non 13. Non 14. 13 anni e mezzo, con tutto ciò che « mezzo » significa in un’età in cui si esita tra il desiderio di crescere e la paura di lasciarsi alle spalle l’infanzia. Momento paradossale, l’adolescenza è allo stesso tempo il periodo di tutte le permeabilità, e quindi di tutte le vulnerabilità, ma anche il periodo di tutti gli impulsi, di tutti i desideri. Parola per parola, frase per frase, Pour que tu m?aimes encore ricostruisce la storia tessuta da una famiglia, concentrandosi in particolare sul rapporto madre-figlia in questo periodo chiave della vita.

Espanol :

Élise tiene 13 años y medio. No 13. No catorce. 13 años y medio, con todo lo que « medio » significa a una edad en la que se duda entre el deseo de crecer y el miedo a dejar atrás la infancia. Momento paradójico, la adolescencia es a la vez el periodo de todas las permeabilidades, y por tanto de todas las vulnerabilidades, pero también el periodo de todos los impulsos, de todos los deseos. Palabra a palabra, frase a frase, Pour que tu m?aimes encore reconstruye la historia tejida por una familia, centrándose en particular en la relación madre-hija en este periodo clave de la vida.

