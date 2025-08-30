Théâtre Conte Une Soirée Mémorable Place de Maupéou Doué-en-Anjou

Théâtre Conte Une Soirée Mémorable

Place de Maupéou Les Verchers- sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

2026-04-10

Le monde entier est un théâtre. Shakespeare

Alors que la tempête du siècle menace de s’abattre sur le plus beau village de France, une troupe de théâtre, décidée à jouer coûte que coûte, s’aventure en camionnette à la tombée de la nuit, à la recherche… de la salle des fêtes. S’ensuit la plus mémorable soirée de théâtre jamais vécue. Des années plus tard, la Cie Le Cri de l’Armoire se met au défi de vous refaire vivre cet événement sans précédent dans toute l’histoire de l’humanité et ce, dans VOTRE Salle des Loisirs des Verchers-sur-Layon.

La Cie Le Cri de l’Armoire a été accueillie en résidence lors de la saison 24/25 pour la création de ce spectacle.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 avril 2026 de 20h30 à 21h30. .

Place de Maupéou Les Verchers- sur-Layon Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

« All the world’s a theater. » Shakespeare

German :

« Die ganze Welt ist ein Theater » Shakespeare

Italiano :

« Il mondo intero è un teatro Shakespeare

Espanol :

« El mundo entero es un teatro Shakespeare

