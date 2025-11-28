Théâtre contemporain A la Ligne, Feuillets d’Usine Place de la Chevalerie Saint-Amour
Théâtre contemporain A la Ligne, Feuillets d'Usine Place de la Chevalerie Saint-Amour vendredi 28 novembre 2025.
Place de la Chevalerie La Chevalerie Saint-Amour Jura
Début : 2025-11-28 20:30:00
Théâtre A LA LIGNE Feuillets d'Usine le vendredi 28 novembre à 20h30
De Joseph Ponthus
Par la magie d'une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.
Place de la Chevalerie La Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 contact@theatrelachevalerie.fr
