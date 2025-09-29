Théâtre contemporain « La force du coquelicot »

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Théâtre contemporain « La force du coquelicot » Compagnie Les Mille Portes

Compagnie Les Mille Portes

Grand Prix du Théâtre 2021.

« Vous aimez les coquelicots ? C’est une fleur que j’adore. Indomptable !

Si vous la cueillez, elle s’éclipse direct en vous laissant un truc qui ne ressemble plus à rien dans les mains. Une petite fleur qui du haut de ses quelques centimètres vous dit merde bien en face Je vis là où j’ai choisi de pousser ou ciao bye bye, je me barre !

Ce petit truc tout fragile d’un rouge si flamboyant ne finit jamais en bouquet. Pas assez résistant. Il a fait de sa fragilité une force incroyable. »

Une déclaration d’amour à la vie

– Tout public à partir de 12 ans.

– Programme détaillé à télécharger ! .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

