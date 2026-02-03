Théâtre contemporain La prochaine fois que tu mordras la poussière Chamonix-Mont-Blanc

Théâtre contemporain La prochaine fois que tu mordras la poussière

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif réduit

+ 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La prochaine fois que tu mordras la poussière Si tu colles ton doigt sur un miroir, le doigt en réflexion ne touchera jamais ton vrai doigt. Tu peux regarder de plus près, il y aura toujours un tout petit écart, un millimètre d’écart.

.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

The next time you bite the dust If you stick your finger on a mirror, the reflected finger will never touch your real finger. If you look closely, there’ll always be a tiny gap, just a millimetre.

