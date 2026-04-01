Villefranche-de-Lonchat

Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack

Espace culturel Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Théâtre contemporain Champions…de l’inutile ? ou comment toucher à la vérité des sentiments ? par Michel Feynie de la Compagnie Nordack à 15h à l’Espace Culturel. Entrée libre participation Les Amis du musée Léonie Gardeau 06 56 81 37 89 .

Espace culturel Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89

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English : Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack

L’événement Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord