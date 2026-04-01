Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack Villefranche-de-Lonchat
Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack Villefranche-de-Lonchat samedi 25 avril 2026.
Villefranche-de-Lonchat
Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack
Espace culturel Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Théâtre contemporain Champions…de l’inutile ? ou comment toucher à la vérité des sentiments ? par Michel Feynie de la Compagnie Nordack à 15h à l’Espace Culturel. Entrée libre participation Les Amis du musée Léonie Gardeau 06 56 81 37 89 .
Espace culturel Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89
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English : Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack
L’événement Théâtre contemporain par la Compagnie Nordack Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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