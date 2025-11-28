Théâtre contemporain place Marcel Moyse Saint-Amour

Théâtre contemporain

A LA LIGNE Feuillets d’usine

D’après le roman de Joseph Ponthus Théâtre contemporain

Plongez dans le quotidien d’un ouvrier intérimaire, entre conserveries de poissons et abattoirs bretons. Avec une écriture à la fois brute, poétique et profondément humaine, À la ligne raconte la fatigue, les gestes répétés, le bruit, mais aussi la force intérieure et l’imaginaire qui permettent de tenir.

Sur scène, la vie ouvrière devient une véritable odyssée, portée par un duo d’interprètes puissants et une création sonore immersive.

Un spectacle intense, sensible et nécessaire, par la Compagnie L’Échappée (02) .

