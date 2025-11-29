Théâtre Conter fleurette Salle de l’Assemblée Monistrol-d’Allier

Théâtre Conter fleurette

Salle de l’Assemblée Le Bourg Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La Comédie de Saint Etienne vous propose son spectacle itinérant Conter Fleurette à la salle de l’Assemblée de Monistrol d’Allier

.

Salle de l’Assemblée Le Bourg Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 87 28 48

English :

The Comédie de Saint Etienne presents its touring show Conter Fleurette at the Salle de l’Assemblée in Monistrol d’Allier

German :

Die Comédie de Saint Etienne bietet ihre Wandervorstellung Conter Fleurette im Salle de l’Assemblée in Monistrol d’Allier an

Italiano :

La Comédie de Saint Etienne presenta lo spettacolo itinerante Conter Fleurette alla Salle de l’Assemblée di Monistrol d’Allier

Espanol :

La Comédie de Saint Etienne lleva su espectáculo itinerante Conter Fleurette a la Salle de l’Assemblée de Monistrol d’Allier

