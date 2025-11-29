Théâtre Conter fleurette Salle de l’Assemblée Monistrol-d’Allier
Théâtre Conter fleurette Salle de l’Assemblée Monistrol-d’Allier samedi 29 novembre 2025.
Théâtre Conter fleurette
Salle de l’Assemblée Le Bourg Monistrol-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
La Comédie de Saint Etienne vous propose son spectacle itinérant Conter Fleurette à la salle de l’Assemblée de Monistrol d’Allier
.
Salle de l’Assemblée Le Bourg Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 87 28 48
English :
The Comédie de Saint Etienne presents its touring show Conter Fleurette at the Salle de l’Assemblée in Monistrol d’Allier
German :
Die Comédie de Saint Etienne bietet ihre Wandervorstellung Conter Fleurette im Salle de l’Assemblée in Monistrol d’Allier an
Italiano :
La Comédie de Saint Etienne presenta lo spettacolo itinerante Conter Fleurette alla Salle de l’Assemblée di Monistrol d’Allier
Espanol :
La Comédie de Saint Etienne lleva su espectáculo itinerante Conter Fleurette a la Salle de l’Assemblée de Monistrol d’Allier
L’événement Théâtre Conter fleurette Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay