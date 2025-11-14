Théâtre Conter fleurette Saint-Christophe-sur-Dolaison
Théâtre Conter fleurette
La Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
– 15 ans
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
La Comédie de Saint Etienne vous propose son spectacle itinérant Conter Fleurette à la Chaponie.
Possibilité de repas 16 € (servi à 19h15 ; uniquement sur réservation).
La Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 30 53 31
English :
The Comédie de Saint Etienne presents its touring show Conter Fleurette at La Chaponie.
Meals available: 16? (served at 7:15pm; reservations only).
German :
Die Comédie de Saint Etienne bietet ihr Wandertheaterstück Conter Fleurette in La Chaponie an.
Möglichkeit einer Mahlzeit: 16? (serviert um 19.15 Uhr; nur mit Reservierung).
Italiano :
La Comédie de Saint Etienne presenta il suo spettacolo itinerante Conter Fleurette a La Chaponie.
Pasto disponibile: 16? (servito alle 19.15; prenotazione obbligatoria).
Espanol :
La Comédie de Saint Etienne presenta su espectáculo itinerante Conter Fleurette en La Chaponie.
Comida disponible: 16 € (se sirve a las 19.15 h; imprescindible reservar).
