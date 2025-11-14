Théâtre Conter fleurette Saint-Christophe-sur-Dolaison

Théâtre Conter fleurette

La Comédie de Saint Etienne vous propose son spectacle itinérant Conter Fleurette à la Chaponie.

Possibilité de repas 16 € (servi à 19h15 ; uniquement sur réservation).

La Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 30 53 31

English :

The Comédie de Saint Etienne presents its touring show Conter Fleurette at La Chaponie.

Meals available: 16? (served at 7:15pm; reservations only).

German :

Die Comédie de Saint Etienne bietet ihr Wandertheaterstück Conter Fleurette in La Chaponie an.

Möglichkeit einer Mahlzeit: 16? (serviert um 19.15 Uhr; nur mit Reservierung).

Italiano :

La Comédie de Saint Etienne presenta il suo spettacolo itinerante Conter Fleurette a La Chaponie.

Pasto disponibile: 16? (servito alle 19.15; prenotazione obbligatoria).

Espanol :

La Comédie de Saint Etienne presenta su espectáculo itinerante Conter Fleurette en La Chaponie.

Comida disponible: 16 € (se sirve a las 19.15 h; imprescindible reservar).

