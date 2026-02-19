Théâtre Contre la peau de l’éléphant Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Théâtre Contre la peau de l’éléphant

Centre Multiculturel 14 rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Anne Romain, domiciliée à Savignac-de-Duras, donne vie à des récits réels et incroyables où l’homme et l’animal se sont entraidés, écoutés, compris, ont échangé des moments privilégiés. Le fil rouge qui relie ces récits est le chemin de vie de la narratrice, depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui.

Le spectacle témoigne de la joie et de l’émerveillement que nous éprouvons lorsque nous sommes en lien avec le monde animal.

Anne Romain est comédienne, conteuse, autrice, metteuse en scène. Elle joue dans différents théâtres de Belgique avant de s’orienter vers le conte et l’écriture de récits de vie d’après des collectages. Elle est l’une des formatrices de l’École internationale du conte de Bruxelles. .

English : Théâtre Contre la peau de l’éléphant

Anne Romain, who lives in Savignac-de-Duras, brings to life real and incredible stories of how man and animal have helped each other, listened to each other, understood each other and exchanged special moments. The common thread linking these stories is the narrator?s own life path, from childhood to the present day.

