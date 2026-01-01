Théâtre coréen Rue du Patronage Loireauxence

Théâtre coréen

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Venez découvrir le Talchum, un art du spectacle coréen mêlant danse masquée, théâtre, chant et musique, fondé sur une pratique physique et rituelle codifiée. Spectacle de théâtre coréen le samedi 31 janvier à l’Espace Alexandre Gautier de Varades, rue du patronage.

Le collectif Onal a choisi ce mot, Onal, pour se nommer. C’est un mot en ancien coréen signifiant aujourd’hui pour souligner l’importance du moment présent. Le nom peut aussi être lu On: R , on the rythm en anglais, évoquant le rythme musical, artistique et humain.

Onal est un collectif composé de cinq professionnels des arts performatifs traditionnels coréens ainsi que d’une danseuse contemporaine et de leur metteuse en scène. Ensemble, le collectif souhaite créer des oeuvres progressistes à partir de ses traditions et tendre vers de nouvelles perspectives artistiques.

Sur réservation.

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 80 81 70 51 lesespritsdufleuve@gmail.com

English :

Come and discover Talchum, a Korean performing art combining masked dance, theater, singing and music, based on a codified physical and ritual practice. Korean theater show on Saturday January 31 at Espace Alexandre Gautier, rue du patronage, Varades.

