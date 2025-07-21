Théâtre Corpus Machin Île du Saulcy Metz
Voici deux ans, Pascal Reverte a été victime d’une agression grossophobe. Un pitoyable « Avance gros porc » lancé par quatre types depuis une voiture tandis qu’il gravissait une côte en vélo. Cette insulte gratuite marque le début d’un chemin de croix dans la mémoire à la drôlerie dévastatrice.Tout public
Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr
English :
Two years ago, Pascal Reverte was the victim of a grossophobic attack. A pitiful « Avance gros porc » (« Move along, fat pig ») was hurled by four guys from a car as he climbed a hill on his bike. This gratuitous insult marked the beginning of a devastatingly funny memoir.
German :
Vor zwei Jahren wurde Pascal Reverte Opfer eines dickenfeindlichen Angriffs. Ein erbärmliches « Geh weiter, du fettes Schwein », das ihm vier Männer aus einem Auto heraus entgegenschleuderten, während er mit dem Fahrrad eine Steigung hinauf fuhr. Diese grundlose Beleidigung war der Beginn eines Kreuzwegs in der Erinnerung mit verheerender Komik.
Italiano :
Due anni fa, Pascal Reverte è stato vittima di un attacco di lordofobia. Un pietoso « Avance gros porc » (« Spostati, maiale grasso ») gli è stato lanciato da un’auto mentre saliva in bicicletta su una collina. L’insulto gratuito ha segnato l’inizio di un viaggio nella memoria devastantemente divertente.
Espanol :
Hace dos años, Pascal Reverte fue víctima de una agresión grossófoba. Un lamentable « Avance gros porc » (« Muévete, cerdo gordo ») le fue lanzado desde un coche mientras subía una cuesta en bicicleta. Este insulto gratuito marcó el comienzo de un viaje por el carril de los recuerdos devastadoramente divertido.
