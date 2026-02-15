Théâtre Correspondances (1918)

Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Venez découvrir la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Thierry Maux, Correspondances (1918) sur fond de fin de la Première Guerre mondiale. S’en suivra des échanges. .

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72

English : Théâtre Correspondances (1918)

