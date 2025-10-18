Théâtre Cosmo Party Nouzonville

Théâtre Cosmo Party

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Ciné-concert intergalactique, polyphonique, recommandé pour les zygomatiques.A partir de films de science-fiction des années 70, ce cinéconcert se propose d’explorer les imaginaires de la conquête spatiale. La musique jouée en live et les doublages s’amusent avec les images, créant des situations burlesques et démontrant que science-fiction peut rimer avec humour.Machines électroniques, synthétiseurs, effets spéciaux bricolés, au milieu de leurs jouets les deux comédiens et musiciens nous embarquent dans leur univers décalé, du cinéma intersidéral ! Imaginez que nous recevions un mystérieux message des confins de l’univers…Loin de nous menacer, de nous intimider, ce message nous convie simplement à venir faire la fête sur une planète inconnue: la planète Mirror. Toutes les nations sont conviées et s’unissent pour envoyer plusieurs vaisseaux à cette fête, déguisée bien entendu. Quelques rebondissements attendent les équipages durant le voyage…Billetterie

.

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49 centreculturel@villedenouzonville.fr

English :

An intergalactic, polyphonic cine-concert, recommended for the zygomatic muscles.70s science-fiction films, this cine-concert explores the imaginary world of the conquest of space. The live music and dubbing play with the images, creating burlesque situations and demonstrating that science fiction can rhyme with humor.electronic machines, synthesizers, DIY special effects, in the midst of their toys, the two actors and musicians take us into their offbeat universe of interstellar cinema! Imagine receiving a mysterious message from the far reaches of the universe… Far from threatening or intimidating, this message simply invites us to come and party on an unknown planet: the planet Mirror. All nations are invited, and join forces to send several ships to the party in disguise, of course. A few twists and turns await the crews along the way… Tickets

German :

Dieses intergalaktische, vielstimmige Kinokonzert, das sich besonders für die Lachmuskeln eignet, basiert auf Science-Fiction-Filmen aus den 70er Jahren und erkundet die Vorstellungswelt der Eroberung des Weltraums. Die Live-Musik und die Synchronisation spielen mit den Bildern, schaffen burleske Situationen und zeigen, dass Science-Fiction auch mit Humor einhergehen kann.Elektronische Maschinen, Synthesizer, selbstgebastelte Spezialeffekte inmitten ihrer Spielzeuge nehmen uns die beiden Schauspieler und Musiker mit in ihre schräge Welt des interstellaren Kinos! Stellen Sie sich vor, wir würden eine mysteriöse Nachricht vom Rande des Universums erhalten, die uns nicht bedrohen oder einschüchtern soll, sondern uns einfach dazu einlädt, auf einem unbekannten Planeten zu feiern: dem Planeten Mirror. Alle Nationen sind eingeladen und schließen sich zusammen, um mehrere Raumschiffe zu dieser Party zu schicken, die natürlich verkleidet ist. Während der Reise erwarten die Besatzungen einige Überraschungen… Tickets

Italiano :

Questo cine-concerto intergalattico e polifonico è stato concepito per stimolare i muscoli zigomatici ed esplorare il mondo immaginario della conquista dello spazio, sulla base di film di fantascienza degli anni Settanta. La musica dal vivo e il doppiaggio giocano con le immagini, creando situazioni burlesche e dimostrando che la fantascienza può andare a braccetto con l’umorismo.Macchine elettroniche, sintetizzatori, effetti speciali improvvisati, in mezzo ai loro giocattoli, i due attori e musicisti ci portano nel loro universo anticonformista di cinema interstellare! Immaginate di ricevere un messaggio misterioso dalle profondità dell’universo… Lungi dal minacciarci o intimidirci, questo messaggio ci invita semplicemente a venire a festeggiare su un pianeta sconosciuto: il pianeta Specchio. Tutte le nazioni sono invitate e uniscono le forze per inviare diverse navi a questa festa, ovviamente sotto mentite spoglie. Alcuni colpi di scena attendono gli equipaggi durante il viaggio… Biglietti

Espanol :

Este cine-concierto polifónico e intergaláctico está pensado para estimular los músculos cigomáticos y explorar el mundo imaginario de la conquista del espacio, basado en películas de ciencia ficción de los años setenta. La música en directo y el doblaje juegan con las imágenes, creando situaciones burlescas y demostrando que la ciencia ficción puede ir de la mano del humor.Máquinas electrónicas, sintetizadores, efectos especiales improvisados, en medio de sus juguetes, ¡los dos actores y músicos nos adentran en su universo fuera de lo común del cine interestelar! Imagínate que recibes un misterioso mensaje procedente de los confines del universo… Lejos de amenazarnos o intimidarnos, este mensaje simplemente nos invita a venir a celebrar en un planeta desconocido: el planeta Espejo. Todas las naciones están invitadas y unen sus fuerzas para enviar varias naves a esta fiesta, por supuesto disfrazadas. A las tripulaciones les esperan unos cuantos giros durante el viaje… Entradas

L’événement Théâtre Cosmo Party Nouzonville a été mis à jour le 2025-10-16 par Ardennes Tourisme