Théâtre Couleurs de femmes Théâtre Municipal Autun

Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun
Début : 2025-11-24 20:30:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Il y a celle qui voudrait s’habiller comme elle veut, celle qui n’ose pas sortir, celle qui s’inquiète pour une autre, celui qui ne se maîtrise pas, celle qui a réussi à partir… Auteurs, victimes, témoins se croisent et nous offrent un reflet des petites et grandes violences de notre quotidien.
La violence c’est quoi ? Ça commence comment ? Ça va jusqu’où ? Comment on fait face ?
Réuni à l’initiative d’Annette Perrault coordonnatrice du réseau VIF Autunois au sein de la direction de la cohésion sociale et urbaine pour la ville d’Autun, un groupe mêlant les origines et les générations se confronte à ces questions, échange, débat, témoignage. Un outil de prévention par et pour les habitant.e.s, pour libérer la parole et ouvrir le dialogue. .
Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire
