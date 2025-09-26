Théâtre Coup De Bluff Au Cabaret Colmar

Théâtre Coup De Bluff Au Cabaret

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Après la gloire, le cabaret de deux frères, Claude et Michaël, est en faillite.

Malgré l’aide de Céleste, meneuse de revue retraitée, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan.

Jusqu’au jour où Tonio, escroc recherché, décide de s’y cacher pour réussir sa cavale…

Lorsque la police débarque, tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.

Mais aucun n’imagine qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret !

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

A hilarious comedy that culminates in a real cabaret show combining song, dance and enchantment.

German :

Eine urkomische Komödie, die in einer echten Kabarett-Show mit Gesang, Tanz und Zauberei endet.

Italiano :

Una commedia esilarante che culmina in un vero e proprio spettacolo di cabaret che unisce canto, danza e incanto.

Espanol :

Una comedia desternillante que culmina en un auténtico espectáculo de cabaret que combina canto, baile y encanto.

