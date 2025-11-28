Théâtre Coup de Bluff au cabaret

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite.

Malgré l’aide de Celeste (Véronique Demonge), meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan.

Jusqu’au jour où Tonio (Frank Leboeuf), escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ?

Lorsque la police débarque (Christine Lemler), tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.

Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret !

Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Avec Jerome Anthony qui rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge réunis pour la 5eme fois après les succès de Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle mère et moi 9 mois après, l’Art n’a Coeur et Drôle de Campagne.

Tarif: Plein tarif 20€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 15€

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Theater at the Vox organized by the Casino de Fort-Mahon-Plage, the tourist office and the municipality.

After years of glory, the cabaret run by brothers Claude (Jérôme Anthony) and Michaël (Nicolas Vitiello) has gone bankrupt.

Despite the help of retired showgirl Celeste (Véronique Demonge), they struggle to restore the establishment to its former grandeur.

Until the day when Tonio (Frank Leboeuf), a wanted crook, decides to hide out there by force, in order to make good his escape. What better place to hide than a seedy cabaret deserted by the public?

When the police arrive (Christine Lemler), the whole gang tries to play a part in hiding their secrets.

But none of them imagines that, between role-playing, bluffing and misunderstandings, the enormous truth that is about to come out could finally save the cabaret!

Coup de bluff au cabaret is a hilarious comedy that culminates in a real cabaret show combining song, dance and enchantment.

With Jerome Anthony joining the cast of Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge reunited for the 5th time after the success of Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle Mère et moi 9 mois après, l?Art n?a Coeur and Drôle de Campagne.

Price: Full price 20? Reduced (students ? unemployed) 15?

German :

Theater im Vox, organisiert vom Casino von Fort-Mahon-Plage, dem Fremdenverkehrsamt und der Stadtverwaltung.

Nach glanzvollen Jahren ist das Kabarett der beiden Brüder Claude (Jérôme Anthony) und Michaël (Nicolas Vitiello) bankrott.

Trotz der Hilfe von Celeste (Véronique Demonge), einer pensionierten Revueleiterin, gelingt es ihnen nicht, das Etablissement wieder zu alter Größe zu führen.

Bis zu dem Tag, an dem der gesuchte Betrüger Tonio (Frank Leboeuf) beschließt, sich dort zu verstecken, um seine Flucht erfolgreich zu gestalten. Was wäre besser geeignet als ein schäbiges, von der Öffentlichkeit verlassenes Kabarett, um sein Versteck auszufüllen?

Als die Polizei (Christine Lemler) auftaucht, versuchen alle, eine Rolle zu spielen, um ihre Geheimnisse zu verbergen.

Doch keiner von ihnen ahnt, dass zwischen Rollenspielen, Bluffs und Missverständnissen die große Wahrheit ans Licht kommt, die das Kabarett retten könnte!

Coup de bluff au cabaret ist eine urkomische Komödie, die in einer echten Kabarett-Show mit Gesang, Tanz und Zauberei endet.

Mit Jerome Anthony, der sich dem Ensemble von Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler und Veronique Demonge anschließt, das nach den Erfolgen von Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle Mère et moi 9 mois après, l’Art n’a Coeur und Drôle de Campagne zum fünften Mal zusammenkommt.

Preis: Voller Preis 20? Ermäßigter Preis (Studenten, Arbeitssuchende) 15?

Italiano :

Teatro al Vox organizzato dal Casinò di Fort-Mahon-Plage, dall’ufficio del turismo e dal comune.

Dopo anni di gloria, il cabaret gestito dai fratelli Claude (Jérôme Anthony) e Michaël (Nicolas Vitiello) è fallito.

Nonostante l’aiuto di Celeste (Véronique Demonge), una showgirl in pensione, i due lottano per riportare il locale al suo antico splendore.

Fino al giorno in cui Tonio (Frank Leboeuf), un criminale ricercato, decide di nascondersi lì con la forza per riuscire a fuggire. Quale posto migliore per nascondersi di uno squallido cabaret abbandonato dal pubblico?

Quando arriva la polizia (Christine Lemler), tutta la banda cerca di fare la sua parte per nascondere i segreti di tutti.

Ma nessuno di loro immagina che tra giochi di ruolo, bluff ed equivoci, l’enorme verità che sta per venire a galla potrebbe finalmente salvare il cabaret!

Coup de bluff au cabaret è una commedia esilarante che culmina in un vero e proprio spettacolo di cabaret che unisce canto, danza e magia.

Protagonista Jerome Anthony che si unisce al cast di Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge riuniti per la quinta volta dopo il successo di Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle Mère et moi 9 mois après, l’Art n’a Coeur e Drôle de Campagne.

Prezzo: Prezzo intero 20? Tariffa ridotta (studenti, persone in cerca di lavoro) 15?

Espanol :

Teatro en el Vox organizado por el Casino de Fort-Mahon-Plage, la oficina de turismo y el ayuntamiento.

Tras años de gloria, el cabaret regentado por los hermanos Claude (Jérôme Anthony) y Michaël (Nicolas Vitiello) ha quebrado.

A pesar de la ayuda de Celeste (Véronique Demonge), una corista retirada, luchan por devolver al establecimiento su antiguo esplendor.

Hasta el día en que Tonio (Frank Leboeuf), un delincuente en busca y captura, decide esconderse allí a la fuerza para concretar su huida. ¿Qué mejor lugar para esconderse que un sórdido cabaret abandonado por el público?

Cuando aparece la policía (Christine Lemler), toda la banda trata de desempeñar un papel para ocultar los secretos de cada uno.

Pero ninguno de ellos imagina que, entre juegos de rol, faroles y malentendidos, la enorme verdad que está a punto de salir a la luz ¡podría finalmente salvar el cabaret!

Coup de bluff au cabaret es una comedia desternillante que culmina en un auténtico espectáculo de cabaret que combina canto, baile y magia.

Con Jerome Anthony uniéndose al reparto formado por Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler y Veronique Demonge, reunidos por 5ª vez tras el éxito de Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle Mère et moi 9 mois après, l’Art n?a Coeur y Drôle de Campagne.

Precio: Tarifa completa 20? Tarifa reducida (estudiantes ? solicitantes de empleo) 15?

