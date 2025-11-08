Théâtre Coup de bluff au cabaret Casino du Val-André Pléneuf-Val-André

Casino du Val-André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08 22:45:00

2025-11-08

Avec Frank Leboeuf, Jérôme Anthony, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Véronique Demonge

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères, Claude et Michaël, est en faillite. Malgré l’aide de Céleste, meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan. Jusqu’au jour où Tonio, escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ?

Lorsque la police débarque, tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun. Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret ! .

Casino du Val-André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

