Théâtre coup de bluff au cabaret Rue Jules Ferry Raon-l’Étape

Théâtre coup de bluff au cabaret

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape Vosges

Une pièce écrite et mise en scène par Nicolas Vitiello avec Jérôme Anthony, Franck Leboeuf, Nicolas Vitello, Christine Lemler et Véronique Demonge.

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Calude et Michaël est en faillite. Malgré l’aide de Céleste, meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan. Jusqu’au jour où Tonio, escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que le cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ? Lorsque la police débarque, tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun. Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret ! Une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.Adultes

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 04 02 LesAmisRaonnaisDuTheatre@gmail.com

English :

Written and directed by Nicolas Vitiello, with Jérôme Anthony, Franck Leboeuf, Nicolas Vitello, Christine Lemler and Véronique Demonge.

After years of glory, the cabaret run by two brothers, Calude and Michaël, goes bankrupt. Despite the help of Céleste, a retired showgirl, they struggle to restore the establishment to its former grandeur. Until one day, when Tonio, a wanted crook, decides to hide there by force, in order to succeed in his escape. And what better place to do it than a seedy cabaret deserted by the public? When the police arrive, the whole gang tries to play a part in hiding everyone’s secrets. But none of them imagines that, between role-playing, bluffing and misunderstandings, the enormous truth that is about to come out could finally save the cabaret! A hilarious comedy that culminates in a real cabaret show combining song, dance and enchantment.

German :

Ein Stück, geschrieben und inszeniert von Nicolas Vitiello mit Jérôme Anthony, Franck Leboeuf, Nicolas Vitello, Christine Lemler und Véronique Demonge.

Nach glanzvollen Jahren ist das Kabarett der beiden Brüder Calude und Michaël bankrott. Trotz der Hilfe von Celeste, einer pensionierten Revueleiterin, gelingt es ihnen nur schwer, das Etablissement wieder zu alter Größe zu führen. Bis zu dem Tag, an dem Tonio, ein gesuchter Betrüger, gewaltsam beschließt, sich dort zu verstecken, um seine Flucht erfolgreich zu gestalten. Was eignet sich besser als ein schäbiges, vom Publikum verlassenes Kabarett, um sein Versteck erfolgreich zu führen? Als die Polizei auftaucht, versuchen alle, eine Rolle zu spielen, um ihre Geheimnisse zu verbergen. Doch keiner von ihnen ahnt, dass zwischen Rollenspielen, Bluffs und Missverständnissen die große Wahrheit ans Licht kommt, die das Kabarett retten kann! Eine urkomische Komödie, die in einer echten Kabarett-Show mit Gesang, Tanz und Zauberei endet.

Italiano :

Scritto e diretto da Nicolas Vitiello con Jérôme Anthony, Franck Leboeuf, Nicolas Vitello, Christine Lemler e Véronique Demonge.

Dopo anni di gloria, il cabaret gestito da due fratelli, Calude e Michaël, è fallito. Nonostante l’aiuto di Céleste, una showgirl in pensione, i due lottano per riportare il locale al suo antico splendore. Fino al giorno in cui Tonio, un criminale ricercato, decide di nascondersi lì con la forza per riuscire a fuggire. E quale posto migliore per farlo se non uno squallido cabaret abbandonato dal pubblico? Quando arriva la polizia, tutta la banda cerca di fare la sua parte per nascondere i segreti di tutti. Ma nessuno di loro immagina che, tra giochi di ruolo, bluff ed equivoci, l’enorme verità che sta per venire a galla potrebbe finalmente salvare il cabaret! Una commedia esilarante che culmina in un vero e proprio spettacolo di cabaret che unisce canto, danza e magia.

Espanol :

Escrita y dirigida por Nicolas Vitiello con Jérôme Anthony, Franck Leboeuf, Nicolas Vitello, Christine Lemler y Véronique Demonge.

Tras años de gloria, el cabaret regentado por dos hermanos, Calude y Michaël, ha quebrado. A pesar de la ayuda de Céleste, una corista retirada, luchan por devolver al establecimiento su antiguo esplendor. Hasta el día en que Tonio, un delincuente en busca y captura, decide esconderse allí a la fuerza para conseguir escapar. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que un sórdido cabaret abandonado por el público? Cuando llega la policía, toda la banda trata de hacer de las suyas para ocultar los secretos de todos. Pero ninguno de ellos imagina que, entre juegos de rol, faroles y malentendidos, ¡la enorme verdad que está a punto de salir a la luz podría finalmente salvar el cabaret! Una comedia desternillante que culmina en un auténtico espectáculo de cabaret que combina canto, baile y magia.

