Théâtre Coup de folie au Pôle Nord 2ème édition Salle des fêtes Vouhé

Théâtre Coup de folie au Pôle Nord 2ème édition

Salle des fêtes Place de la mairie Vouhé Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez assister à un spectacle familial drôle, magique… et complètement givré !

Au programme, 2 pièces de théâtre fantastiques entrecoupées de sketchs, le tout joué par des enfants.

Restauration spéciale Noël sur place.

Réservations vivement recommandées.

Salle des fêtes Place de la mairie Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com

English :

Come and enjoy a family show that’s funny, magical? and completely frosty!

The program includes 2 fantastic plays interspersed with sketches, all performed by children.

Special Christmas catering on site.

Reservations highly recommended.

German :

Erleben Sie eine lustige, magische und frostige Familienshow!

Auf dem Programm stehen zwei fantastische Theaterstücke, unterbrochen von Sketchen, die von Kindern gespielt werden.

Spezielle Weihnachtsgerichte vor Ort.

Reservierungen werden dringend empfohlen.

Italiano :

Venite a godervi uno spettacolo per famiglie divertente, magico e completamente folle!

Il programma prevede 2 fantastiche commedie intervallate da sketch, tutti interpretati dai bambini.

Speciale catering natalizio in loco.

Si consiglia vivamente la prenotazione.

Espanol :

Ven a disfrutar en familia de un espectáculo divertido, mágico… ¡y completamente loco!

El programa incluye 2 fantásticas obras de teatro intercaladas con sketches, todo ello interpretado por niños.

Catering especial de Navidad in situ.

Se recomienda reservar.

