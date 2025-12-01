THÉÂTRE COUPLE EN DANGER PAR LA COMPAGNIE BAS LES PLANCHES Loupian

THÉÂTRE COUPLE EN DANGER PAR LA COMPAGNIE BAS LES PLANCHES

Couple en Danger traite avec finesse et humour des paradoxes de la vie de couple où chacun peut se reconnaître et rire de ses propres contradictions.

La compagnie Bas Les planches sera présente le vendredi 9 Janvier au Centre Nelson Mandela à 20h30 à LOUPIAN pour présenter leur pièce de théâtre, sur fond de comédie romantique drôle et attendrissante d’ Éric ASSOUS: Couple en danger.Une soirée à deux, un film d’amour à la télé…Et ce qui devait être un moment ordinaire tourne à la crise existentielle !Karine rêve de vivre une passion folle, comme dans La Route de Madison. Didier, lui, espérait juste une soirée tranquille.Mais quand le fantasme du grand amour se frotte au quotidien, les étincelles jaillissent ! Les petites phrases deviennent de grandes disputes, les non-dits s’invitent à table, et une idée (un peu folle) vient tout faire basculer…C’est drôle, piquant, sincère.On rit, on grince un peu… et on se reconnaît beaucoup !Couple en Danger traite avec finesse et humour des paradoxes de la vie de couple où chacun peut se reconnaître et rire de ses propres contradictions.Mise en scène de Véronique SiffrediDistribution: Aurélie Mèle, Camille DamourTarif: 5€Réservations à l’accueil de la mairie ou règlement sur place le soir du spectacle. .

Couple en Danger deals with the paradoxes of married life with finesse and humor, where everyone can recognize themselves and laugh at their own contradictions.

