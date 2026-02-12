Théâtre Couples parfaits … ou presque CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon

Théâtre Couples parfaits … ou presque

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Envie d’une soirée placée sous le signe du rire et de la dérision ? Le Théâtre du Lion vous invite à découvrir Des couples parfaits… ou presque ! , une pièce composée de trois histoires courtes explorant avec humour les travers de la vie à deux. .

