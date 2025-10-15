Théâtre Coupures Théâtre du Château Eu

Théâtre Coupures Théâtre du Château Eu mercredi 15 octobre 2025.

Théâtre Coupures

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15 21:30:00

Date(s) :

2025-10-15

De 10€ à 17€ A partir de 13 ans.

D’emblée, le ton est donné. Une comédienne nous interpelle. Sa question est simple « Sommes-nous sûrs que nos voix comptent encore ? ».

Dans un petit village oublié de la modernité, un jeune maire décide, seul, de l’installation d’antennes-relais. Cette décision bouleverse une communauté, divise les habitants, et questionne notre manière de participer à l’avenir de nos territoires.

« Coupures » aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.

A travers une fiction politique faisant référence à un débat brûlant d’actualité, le spectacle nous plonge dans les contradictions du monde rural face aux crises modernes. Une mise en scène inventive, des comédiens talentueux, une musique jouée en direct tout concourt à faire de ce théâtre engagé une véritable onde de choc citoyenne. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

English : Théâtre Coupures

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Coupures Eu a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers