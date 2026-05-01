THÉÂTRE ASSOCIATION ALLANT VERS Cox

Cox

THÉÂTRE

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le café associatif de Cox vous donne rendez-vous pour une soirée théâtre par la compagnie Les saisons d’être !

Vendredi 8 mai, les participant(e)s à l’atelier de seconde année des Saisons d’Etre (Atelier de théâtre, nouvelles saynètes) reviennent, ils vous convient à venir les voir jouer à partir de 21h. Pour compléter la soirée, une petite restauration sera proposée sur place. Réservation recommandée pour profiter pleinement de la soirée. Une parenthèse musicale conviviale et chaleureuse à ne pas manquer ! 0 .

ASSOCIATION ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie monepiallantvers@gmail.com

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English :

The Cox café association invites you to an evening of theater by the company Les saisons d’être !

L’événement THÉÂTRE Cox a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE