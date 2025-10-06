Théâtre > Craquage Saint-Lô

Théâtre > Craquage

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 17 janvier prochain pour le spectacle CRAQUAGE MARION MEZADORIAN.

On a tous déjà vécu ce moment au travail, en famille ou entre amis. Quand tout va mal dans sa vie, que l’on prend trop sur soi et que la goutte de trop fait déborder le vase… C’est le craquage !

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou ! À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entraîné dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de dire. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi… Marion Mezadorian nous régale par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route. À 37 ans, elle s’installe avec force dans le paysage humoristique français, autant sur scène qu’à la radio.

Dès 11 ans 19h Durée 1h15.

