Théâtre Foyer rural Crêches-sur-Saône

Théâtre

Foyer rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Cette année la troupe Accrechcoeur vous propose une véritable cure de bien être , une comédie immersive de Stéphane Roget, mise en scène par Carol Charrin.

Bienvenue à cette formation au bien-être, unique en France.

Vous ne supportez plus vos soucis et les agressions du quotidien ? L’épuisement vous guette ? Oubliez les grâce à notre animatrice experte en relations humaines et rompue aux techniques les plus en pointe de perfectionnement spirituel. Elle vous permettra de vous ressourcer en compagnie d’un groupe sympathique dans un esprit de bienveillance et de détente.

Nos anciens participants sont notre meilleure publicité. Témoignage de Jeanne B. J’ai suivi cette formation l’an dernier et ma vie a changé. J’ai retrouvé la sérénité, la santé, un travail et l’amour ! En plus je me suis bien amusée. Je la recommande fortement .

Nul doute que vous n’oublierez jamais ce stage et que vous en sortirez transformés … .

Foyer rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 90 66 21 abel.jandot@orange.fr

